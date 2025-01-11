Москва, 11 января, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Предупреждение об опасных и неблагоприятных погодных явлениях, которые из-за аномально тёплой погоды ожидаются в шести округах России, сделал 11 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасаясь под зонтиком от мокрого снега

«Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с тёплой погодой. В ближайшие дни в Калининградской области пройдут сильные осадки, преимущественно в виде снега, порывы ветра могут составлять до 24 м/с, в Карелии прогнозируется снег и метель, в Ленинградской области — снег, мокрый снег, дождь. В Московской и сопредельных областях ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица», — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, опасные явления возможны и в других российских регионах. В Татарстане ожидаются сильная гололедица и осадки во всех фазах, также сильные осадки прогнозируются в Коми. На Чукотке в период с 11 по 13 января следует ожидать снег и метель, скорость ветра может достигнуть 27 м/с. На юге Западной Сибири, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии возможны снег и мокрый снег, а ветер усилится до 20 м/с.

По словам Вильфанда, на юге страны, в Крыму, в выходные возможен сильный дождь, который к понедельнику перейдёт в мокрый снег с налипанием на проводах. В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах следует опасаться гололедицы. Скорость ветра на черноморском побережье достигнет 20 м/с.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уходящий, 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних.