София, 11 января, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Болгария должна претендовать на Южную Бессарабию (южная часть Одесской области) в случае проведения «мирного конгресса» по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Ilya Galakhov/ Global Look Press

«Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна претендовать на Болгарскую Бессарабию», — написал Костадинов в Telegram-канале.

Политик добавил, что Болгария владела этим регионом «более 450 лет», а болгары до сих пор являются коренным этносом в Южной Бессарабии.

Южная Бессарабия — это историко-географическая область, находящаяся на территории современных Молдавии и Украины. В XIX веке Южная Бессарабия стала частью Российской империи после Русско-турецкой войны (1806–1812). После Первой мировой войны и распада Российской империи Южная Бессарабия была передана Румынии, а после Второй мировой войны вернулась Советскому Союзу в составе Украинской и Молдавской ССР.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что, в случае если Украина распадётся как государство, Венгрия будет претендовать на Закарпатскую область. По его словам, путь к прекращению конфликта на Украине — немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путём переговоров.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с ИА Регнум отмечал, что Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния.