Москва, 11 января, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Пандемия метапневмовирусной инфекции не ожидается так как вирус не умеет быстро мутировать для обхода иммунной системы человека. Об этом рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

«Нет оснований считать, что это распространение метапневмовируса может перерасти в пандемию. Такой способности быстро менять свой генетический код, чтобы наша иммунная система его не идентифицировала, у него нет», — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

Онищенко объяснил, что человек время от времени сталкивается с метапневмовирусом. В частности, в 2000-х годах в Голландии зафиксировали вспышку данного вируса и в ходе его изучения специалисты пришли к выводу, что им заражаются 60% детей в первые годы жизни, а к пяти годам им успевают переболеть 100% детей. При этом, по словам Онищенко, о перенесённой ребёнком болезни могут не знать ни родители, ни врачи, но иммунитет к метапневмовирусу уже выработался.

По мнению Онищенко, не нужно создавать трагедию и нагнетать искусственную панику вокруг метапневмовируса, поскольку он циркулировал и в прошлом году.

«Истерить на эту тему не надо», — заключил Онищенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что метапневмовирус представляет собой особую опасность для пожилых людей и младенцев, заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. Академик подчеркнул, что данный вирус среди ОРВИ, по разным оценкам, составляет от 0,1% до 1%. При этом заболевание не является чем-то новым, оно уже существовало и продолжит существовать, уточнил он.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ИА Регнум пояснил, что взрывного распространения ранее у этого вируса не было, поэтому в будущем вероятность эпидемии также маловероятна. Вакцины от инфекции на данный момент нет, уточнил вирусолог. На его взгляд, ситуация складывается так, что её разработка может и не потребоваться.