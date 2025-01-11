Каракас, 11 января, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Президент Николас Мадуро получил поздравления со вступлением в должность от российского лидера Владимира Путина. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

Global Look Press

Отмечается, что поздравления передал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после церемонии инаугурации Мадуро.

Володин обсудил взаимодействие парламентариев РФ, Венесуэлы, Алжира, Китая и Сербии, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«После выступления Николас Мадуро подошёл к председателю ГД, пожал ему руку и поблагодарил за визит в Венесуэлу. В свою очередь Вячеслав Володин передал Николасу Мадуро поздравление главы российского государства Владимира Путина», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля 2024 года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал Мадуро. За него отдали голоса 51,95% избирателей. Его политический оппонент Эдмундо Гонсалес получил 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах. В стране начались протестные акции и столкновения с силовиками, было задержано более 2 тыс. человек.

10 января в Федеральном законодательном дворце в Каракасе прошла инаугурация Мадуро, который в третий раз вступил в должность главы государства.

Мадуро будет занимать пост президента Венесуэлы до 2031 года. С победой на выборах его поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Ряд стран, включая США, не признали переизбрание Мадуро на третий срок.

В преддверии инаугурации Мадуро призвал венесуэльцев присягнуть вместе с ним на верность Боливарианской Республике. Он заявил о необходимости выступить за независимость и суверенитет, занять «чёткую позицию против иностранного, империалистического интервенционизма».