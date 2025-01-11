Петропавловск-Камчатский, 11 января, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Медведя-шатуна, пугавшего туристов и местных жителей, ликвидировали в Мильковском муниципальном округе на Камчатке. Об этом 11 января сообщила пресс-служба администрации округа.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

Уточняется, что свежие медвежьи следы обнаружили возле сёл Долиновка и Мильково, в районе горнолыжной трассы. Кроме того, о появлении зверя в районе спорткомплекса «Весёлая горка» массово сообщили туристы и местные жители, поэтому администрации пришлось обратиться к охотоведам.

«Медведь был ликвидирован, однако напоминаем вам о необходимости быть бдительными и осторожными», — отметили в администрации округа.

Жителям Камчатки напомнили, что при обнаружении медведя для оперативного реагирования и обеспечения безопасности следует звонить по телефону 112.

Ранее ИА Регнум сообщало, что охотник стал жертвой медведя из-за проблем с ружьём в лесу в Кировском районе Приморского края. Мужчина со всеми необходимыми разрешениями на охоту обнаружил берлогу медведя и произвёл выстрел. Животное выскочило, но повторный выстрел мужчина произвести не смог из-за заклинившего ружья. Медведь нанёс охотнику смертельные травмы и скрылся в лесу.

На территории Озернинского горно-металлургического комбината на Камчатке медведь-шатун напал на 46-летнего замгендиректора по технологиям компании «СиГМА» Дениса Шалдыбина. Спасти мужчину не удалось.