Махачкала, 11 января, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Электрики работают над восстановлением подачи электричества для части потребителей Махачкалы после аварии на линии электропередачи. Об этом 10 января сообщили в минэнерго Республики Дагестан.

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«Технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6–10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ «Юго-Восточная». Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования. В результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы, запитанных от подстанции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что благодаря слаженным и оперативным действиям электриков удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей. Энергетики делают всё возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тыс. абонентов, остающихся без электричества. В министерстве заверили, что ситуация находится на контроле ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 2 января более 8 тыс. жителей Псковской области остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Отключение не коснулось объектов ЖКХ и социальной сферы. К восстановительным работам привлекли 78 бригад, состоящих из 221 специалиста, и 78 единиц техники.

6 января жители шести сёл Волоконовского района в Белгородской области остались без света в результате атаки FPV-дрона украинских формирований. Глава области Вячеслав Гладков тогда уточнил, что из-за атак украинских беспилотников в селе Казинка Валуйского района получила повреждения кровля хозяйственной постройки, при детонации дрона ВСУ в селе Головчино Грайворонского округа в частном домовладении осколками посечены хозяйственная постройка и забор, а в селе Дмитриевка Шебекинского округа из-за атаки дрона противника был повреждён инфраструктурный объект связи.