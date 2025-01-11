Белгород, 11 января, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Три частных дома получили повреждения в Белгородском районе при падении обломков сбитых украинских БПЛА. Об этом утром 11 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате падения обломков в посёлке Майский в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Помимо этого, повреждена надворная постройка.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников по двум многоквартирным домам в Котовске Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов также сообщил, что жителей пострадавших квартир могут принять в пункте временного размещения. Оперативные службы региона в данный момент работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул Первышов.

В ночь на 11 января украинские БПЛА также атаковали Анапу. Пострадавших и разрушений нет.

Помимо этого, над Воронежской областью силы ПВО сбили более 15 украинских беспилотников.