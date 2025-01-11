В Белгородской области обломки сбитых БПЛА упали на три частных дома
Белгород, 11 января, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Три частных дома получили повреждения в Белгородском районе при падении обломков сбитых украинских БПЛА. Об этом утром 11 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.
По данным главы региона, в результате падения обломков в посёлке Майский в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Помимо этого, повреждена надворная постройка.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников по двум многоквартирным домам в Котовске Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов также сообщил, что жителей пострадавших квартир могут принять в пункте временного размещения. Оперативные службы региона в данный момент работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул Первышов.
В ночь на 11 января украинские БПЛА также атаковали Анапу. Пострадавших и разрушений нет.
Помимо этого, над Воронежской областью силы ПВО сбили более 15 украинских беспилотников.