Лос-Анджелес, США, 11 января, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли в результате масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом 10 января сообщает телеканал CNN.

(сс) skeeze Борьба с лесным пожаром

Как уточнил судмедэксперт округа Лос-Анджелес, пять человек погибли в районе Пасифик-Палисейдс, ещё шестеро стали жертвами пожара в Итоне.

Власти предупредили, что точное число погибших в результате пожаров станет известно только после того, как следователи смогут отправиться в районы, в данный момент охваченные пожарами.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек. В округе серьёзно пострадала система электроснабжения, почти 270 тыс. потребителей в Калифорнии остаются без электричества.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Сильно пострадал Голливуд. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии. При этом президент США Джо Байден во время брифинга о пожарах в Калифорнии, обращаясь к вице-президенту Камале Харрис, предложил ей начать доклад словами «Жгите, вице-президент».

9 января полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, который привёл к началу пожара «Кеннет» на западе района. Он стал лишь одним из пяти пожаров, угрожающих домам недалеко от Калабасаса и Хидден-Хиллз. Задержать возможного виновника помогли сами граждане.