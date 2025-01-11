Вашингтон, 11 января, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Цены на бензин в США могут вырасти на фоне введения санкций в отношении энергосектора России, заявил американский президент Джо Байден во время пресс-конференции 10 января.

Samuel Corum / Global Look Press

«Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента (около 5 рублей) за галлон (3,7 литра)», — ответил президент США на соответствующий вопрос.

По его словам, новые санкции должны повлиять на рост российской экономики.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Также в список внесены несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти». В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что администрация Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.

В начале января американская газета The New York Times написала, что прогнозы Запада в первые месяцы ведения спецоперации о падении России в экономической сфере не оправдались.