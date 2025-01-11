Анапа, Краснодарский край, 11 января, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город-курорт Анапу в Краснодарском крае. Об этом 11 января сообщила пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что система оповещения о массированной атаке беспилотников сработала в ночь на 11 января, жители Анапы получили СМС-оповещения об опасности. В городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», — отмечает пресс-служба мэрии Анапы.

Режим беспилотной опасности в городе сохраняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Анапе запущена система оповещения населения в связи с работой сил противовоздушной обороны (ПВО). Жителей города призвали сохранять спокойствие, не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.

Вечером 10 января Минобороны доложило, что российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив семь БПЛА. Там уточнили, что четыре беспилотника были подавлены над акваторией Чёрного моря, два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и один — над Курской областью.