Воронеж, 11 января, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Над Воронежской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбито более 15 украинских беспилотников. Об этом в ночь на 11 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Mil.ru ПВО России

«Ещё несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников по двум многоквартирным домам в Котовске Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов также сообщил, что жителей пострадавших квартир могут принять в пункте временного размещения. Оперативные службы региона в данный момент работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул Первышов.

В ночь на 11 января украинские БПЛА также атаковали Анапу. Пострадавших и разрушений нет.