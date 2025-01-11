Москва, 11 января, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Российские авиакомпании обязали размещать детей до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без дополнительной оплаты за эту услугу. Соответствующий приказ Минтранспорта РФ 10 января опубликован на портале правовой информации.

airbus777 В салоне самолёта Boeing 737 MAX

"Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов без взимания дополнительной платы", - уточняется в документе.

Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть с 20 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты с 10 января. Как пояснил глава Минтранса Роман Старовойт, норма об обязательном размещении детей с родителями на борту самолетов вступит в силу до 14 января.

19 декабря, Минтранс России начал проработку с авиакомпаниями вопроса обязательного размещения детей рядом с родителями в салонах самолётов. Старовойт уточнил, что работа с авиакомпаниями ведётся и на предмет того, чтобы российским семьям с детьми предоставлялась скидка в 50% на билеты.

23 декабря авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку 50% для детей 2-12 лет для перелётов по России. В компании отметили, что за 11 месяцев 2024 года «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» перевезли в экономическом классе на внутренних направлениях свыше 1,3 млн детей в возрасте от 2 до 12 лет.