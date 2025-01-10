Штат Джорджия, США, 11 января, 2025, 02:35 — ИА Регнум. В США троим гражданам России, якобы управлявшим «криптовалютными миксерами», предъявили обвинения в отмывании денег, сообщил 10 января минюст США.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, двоих россиян — Романа Остапенко и Александра Олейника — арестовали по данному делу 1 декабря прошлого года. Третий обвиняемый — Антон Тарасов — в данный момент находится на свободе.

«Федеральное большое жюри присяжных предъявило обвинения Роману Витальевичу Остапенко, Александру Евгеньевичу Олейнику и Антону Вячеславовичу Тарасову в причастности к управлению сервисами микширования криптовалют Blender. io и Sinbad. io», — говорится на сайте ведомства.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые управляли «криптовалютными миксерами», которые служили способом отмывания преступно полученных средств, включая доходы от программ-вымогателей и мошенничества с использованием электронных средств, отметили в минюсте. Предположительно, управляя этими «миксерами», обвиняемые облегчали хакерским группам и другим киберпреступникам возможность получать прибыль от преступлений, которые ставили под угрозу как общественную, так и национальную безопасность, утверждает американский минюст.

Ведомство отмечает, что по предъявленным обвинениям Остапенко грозит до 30 лет лишения свободы, Олейнику и Тарасову — до 25 лет.

Как передавало ИА Регнум, 7 января власти США конфисковали две квартиры во Флориде, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Отмечалось, что ведомство приняло решение на основании рассмотрения судебного иска, который был подан в феврале прошлого года. По утверждению минюста США, сумма конфискованного имущества составляет около $1,8 млн. Как утверждает американское ведомство, Перевалов вместе с Валерием Абрамовым якобы являются соучредителями принимавшей участие в строительстве дороги «Таврида» в Крыму компании «ВАД». В 2018 году против компании были введены санкции США.

В октябре 2024 года руководителя криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, обвинив в отмывании денег.

В сентябре того же года в США задержали россиянина Дениса Постового. Мужчину обвинили в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. Согласно заявлению минюста, поставками занималась связанная с Постовым сеть компаний в Гонконге.