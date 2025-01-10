Москва, 11 января, 2025, 02:02 — ИА Регнум. Сбой в работе сервиса коротких видео TikTok наблюдается на территории России. Об этом 11 января свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф», отслеживающих информацию о работе популярных интернет-площадок.

Tiktok.com TikTok

Самое большое количество жалоб от пользователей поступило на Downdetector около 00:30 мск, их количество достигло 5900. На сервисе «Сбой.рф» самое большое количество жалоб зарегистрировано в 00:15 мск, когда их число достигло 1019.

Большая часть неполадок связана с работой сайта — 43%, а также с мобильным приложением —35% и с личным кабинетом — 9%.

Из сообщений пользователей следует, что у них не прогружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий. Самое большое количество жалоб поступило, по данным Downdetector, от пользователей из Тверской области (5%). Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Москвы и Московской области, а также из Нижегородской области поступило по 3% от общего числа жалоб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что крупный сбой произошёл 6 января в работе операторов связи, соцсетей и поисковиков. На сбои пожаловались пользователи МТС, о проблемах с доступом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте», Rutube, Google, TikTok.

2 декабря технический сбой произошёл в работе мессенджера Telegram. По данным Downdetector, на проблемы с доступом пожаловались тысячи пользователей.