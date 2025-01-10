Москва, 11 января, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Госокорпорация Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали третье дополнение к соглашению о перекрёстных полётах к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил начальник входящего в Роскосмос Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

«Оно уже подписано, распространяется на следующие три полёта», — приводит ТАСС слова Харламова.

Реализация данной программы запланирована на период с 2025 год по 2026 год.

В сентябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что Россия и США продолжат совместную работу по перекрёстным полётам к международной станции и после весны 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 октября 2023 года заявил, что в России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов.