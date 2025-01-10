Курск, 10 января, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Следователи провели допрос подростка, напавшего с молотком на школу в Курске. Соответствующее видео 10 января опубликовала пресс-служба Следственного управления СК России по Курской области.

СУ СК РФ по Курской области

«Ранее следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курской области было возбуждено уголовное дело в отношении шестнадцатилетнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что следствие собирается обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в областном СК.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и, несмотря на преследование охранником, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери.

Покидая здание, он оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Школьника оперативно задержали, с ним работают специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее подросток заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. По данным Telegram-канала SHOT, школьник накануне нападения расстался со своей девушкой.