СК показал кадры допроса подростка, напавшего с молотком на школу в Курске
Курск, 10 января, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Следователи провели допрос подростка, напавшего с молотком на школу в Курске. Соответствующее видео 10 января опубликовала пресс-служба Следственного управления СК России по Курской области.
«Ранее следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курской области было возбуждено уголовное дело в отношении шестнадцатилетнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что следствие собирается обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в областном СК.
Как передавало ИА Регнум, утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и, несмотря на преследование охранником, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери.
Покидая здание, он оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Школьника оперативно задержали, с ним работают специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позднее подросток заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. По данным Telegram-канала SHOT, школьник накануне нападения расстался со своей девушкой.