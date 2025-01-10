Москва, 10 января, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Два дополнительных реабилитационных центра для пострадавших от выброса мазута птиц могут появиться в Анапе в ближайшие дни по инициативе волонтёров и местного бизнеса. Об этом 10 января сообщила ИА Регнум пресс-служба председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева («Единая Россия»).

Виталий Тимкив/РИА Новости

Депутат рассказал, что в Краснодарском крае делают всё возможное для спасения птиц. На смену стихийным действиям волонтёров и неравнодушных людей пришла системная, структурированная и слаженная работа. В Анапе круглосуточно действуют два комплексных центра помощи и реабилитации птиц. Здесь пернатых отмывают от мазута, дают им нужные лекарства, кормят их, а затем подготавливают для транспортировки и реабилитации. В центрах работают ветеринары, орнитологи, волонтёры.

«Например, по адресу Жемчужная, дом 9, реабилитационный центр разворачивается в ангаре. Благодаря местному бизнесу и Минприроды уже провели свет, закупили искусственные бассейны, будут созданы оптимальные условия для временного карантина», — отметил Метелев.

Сегодня сотни добровольцев мониторят улицы, находят птиц и привозят их в волонтёрские штабы.

«В первые дни многие мыли птиц у себя дома. Такая гражданская позиция и ответственность нашего народа вызывает восхищение», — указал депутат.

По данным на 10 января, силами волонтёров спасено 5974 птицы, из которых 2652 переданы на реабилитацию — такие данные привёл Метелев. Он добавил, что потребности, связанные со спасением птиц, закрываются оперативно благодаря консолидации сил неравнодушных жителей, администрации, волонтёрских организаций и ведомств.

Депутат подчеркнул, что ключевая задача сейчас — обеспечить достаточное количество мест, где птиц готовы принять для дальнейшей реабилитации. Местные предприниматели и волонтёры готовы построить ещё один временный центр, который станет филиалом известного центра «Пеликан». Метелев указал, что в создавшейся ситуации необходимо поддержать любую гражданскую инициативу и быть готовыми к увеличению потока пострадавших птиц из-за ухудшения погоды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что распространяемая в социальных сетях и Telegram-каналах информация о том, что 90% птиц, спасённых в Анапе волонтёрами и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерли по дороге, не соответствует действительности. На самом деле соотношение противоположное — во время перевозки скончались менее 10% птиц, сказано в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Загрузка птиц для транспортировки в центры реабилитации проходит под контролем ветеринаров, орнитологов и других специалистов, отметили в оперштабе.

15 декабря во время шторма в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Произошла частичная утечка нефтепродуктов. В Краснодарском крае и Крыму проходят работы по уборке акватории и побережья, в них участвуют и волонтёры. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

31 декабря сообщалось, что на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом. 2 января управление МЧС по республике проинформировало о завершении работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках.

Почти 1,7 тыс. диких птиц, пострадавших от разлива мазута, было спасено в Анапе и Темрюкском районе, сообщил краснодарский оперштаб 31 декабря. Работают несколько команд по спасению животных, крупнейшая из которых включает в себя 26 ветеринаров и волонтёров.

9 января президент РФ Владимир Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива на Кубани и поручил проработать план подъёма затонувших танкеров с мазутом. Он также поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий.