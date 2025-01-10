Донецк, 10 января, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил информацию о пострадавших при ударе украинских военных по супермаркету «Молоко» в Донецке.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Подтверждается информация о четырёх пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета «Молоко» в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31 (осколочные): женщины 1963 и 1940 г. р., сотрудник супермаркета — мужчина 2002 г. р., работник коммунального предприятия — мужчина 1968 г. р.», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, удар ВСУ по супермаркету в Киевском районе Донецка попал на видеорегистратор автомобиля. На кадрах слышно шесть взрывов после ударов дальнобойных высокоточных ракет РСЗО HIMARS по Шахтёрской площади в Киевском районе Донецка.

Помимо этого, киевский режим 10 января нанёс удар по Светлодарску в ДНР. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом. В результате атаки погибли как минимум два человека: две женщины 1958 и 1948 г. р. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г. р. и женщина 1964 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г. р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г. р., уточнял Пушилин.