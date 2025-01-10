Ньюпорт, Великобритания, 10 января, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Суд отказался рассматривать иск, поданный бывшим владельцем жёсткого диска с 7,5 тыс. биткоинов, который по ошибке оказался на свалке в британском городе Ньюпорт. Об этом 10 января сообщает BBC News.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Уточняется, что 39-летний IT-специалист Джеймс Хоуэллс занимался майнингом криптовалюты с 2009 года, а в 2013 году он разбирал компьютер и оставил жёсткий диск в ящике стола. В отсутствие Хоуэллса его девушка выбросила диск с биткоин-кошельком на свалку в Ньюпорте. Когда криптовалюта начала расти в цене, Хоуэллс вспомнил про утраченные цифровые активы, но, чтобы их отыскать, нужно было перебрать 100 тыс. тонн отходов. Мужчина просил позволить ему забрать диск со свалки и утверждал, что точно знает, где лежит пакет с устройством. Однако просьбы не дали результата — в городском совете заявили, что такие работы на свалке «невозможны». В частности, Хоуэллсу ответили, что они негативно отразятся на окружающей среде.

В конце 2024 года Хоуэллс через суд потребовал у властей Ньюпорта выплатить ему 495 млн фунтов стерлингов (62 млрд рублей) в качестве компенсации ущерба и предлагал передать 10% от возможной выручки от продажи биткоинов городскому совету. Суд назвал подобные требования лишёнными законных оснований и отверг иск.

«Я стал жертвой великой британской системы кривосудия. Не считайте меня жадным — я готов делиться доходами. Но никто из власти не будет со мной нормально разговаривать», — так прокомментировал Хоуэллс решение суда.

Отмечается, что свалка в Ньюпорте теперь охраняется круглосуточно из-за постоянно пытающихся прорваться туда охотников за сокровищами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что программист из британского Ньюпорта инициировал судебное разбирательство против муниципалитета города из-за случайно утраченного диска с биткоин-кошельком.

В декабре 2024 года курс биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance впервые в истории превысил отметку в 104 тыс. долларов.