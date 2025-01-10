Москва, 10 января, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив семь БПЛА. Об этом вечером 10 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«С 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что четыре беспилотника были подавлены над акваторией Чёрного моря, два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и один — над Курской областью.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 января доложил, что ВС РФ за неделю сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины и восемь ракет ATACMS. Генерал добавил, что также были уничтожены пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 689 беспилотников самолётного типа.

В ночь на 10 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских дронов, в том числе 16 — над территорией Ростовской области, по четыре — над Курской и Воронежской областями, три БПЛА — над Брянской областью, два — над Краснодарским краем, один беспилотник ВСУ — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.