Вашингтон, 10 января, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Минфин США запретил американским компаниям с 27 февраля оказывать нефтесервисные услуги в России. Об этом говорится в генеральной лицензии № 117, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно документу, с 27 февраля американским компаниям запрещается экспортировать, реэкспортировать, продавать или поставлять, прямо или косвенно, нефтесервисные услуги любому лицу, находящемуся в России.

Помимо этого, минфин также запретил проведение финансовых операций с российскими компаниями «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с 27 февраля.

«Все транзакции, связанные с этими компаниями, которые являются необходимыми для сворачивания операций, должны быть завершены до 12:01 по восточному времени 27 февраля 2025 года», — говорится в лицензии.

Кроме того, запрет распространяется на компании, более 50% акций которых принадлежат «Газпром нефти» или «Сургутнефтегазу».

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Также в список внесены несколько оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефти». В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представителей «Росатома».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что администрация действующего президента США Джо Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.