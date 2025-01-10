Нью-Йорк, США, 10 января, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож сравнил отъезд из России с ветхозаветным сюжетом исхода евреев из Египта.

Владимир Астапкович/РИА Новости Аркадий Волож

«На самом деле нам разрешили уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте», — заявил Волож в интервью американскому агентству Bloomberg.

Как утверждает сооснователь компании, «он не потерял всё» при продаже российской части «Яндекса» за 5,4 млрд долларов. В настоящее время, пишет агентство, Волож проживает в Израиле и Нидерландах.

Вместе с этим он заявил, что не может представить себе возвращение в Россию.

Как передавало ИА Регнум, Аркадий Волож ушёл со всех постов компании «Яндекс» после того, как в 2022 году Европейский союз ввёл в отношении него санкции. В августе 2023 года он опубликовал антивоенное заявление. 13 марта 2024 года ЕС снял с Воложа введённые санкции.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, комментируя резкие высказывания уехавших из России политиков и представителей бизнеса, в том числе Воложа, объяснил их мотивы. Так, заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа с критикой военной операции на Украине вызвано желанием «сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной», отмечал президент.

6 марта правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей. Акционеры нидерландской компании Yandex N. V. также одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления.