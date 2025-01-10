Москва, 10 января, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Санкции против руководства «Росатома» подчёркивают их необоснованный и неправовой характер. Об этом 10 января говорится в заявлении госкорпорации.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

«Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчёркивает их необоснованный и неправовой характер», — приводит ТАСС заявление компании.

Отмечается, что «Росатом» является мировым лидером экспорта атомных энергетических технологий, поэтому воспринимает санкции как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств.

В госкорпорации подчеркнули, что продолжат работать и выполнять взятые на себя обязательства в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против «Росатома», а также ряда российских нефтяных компаний. Под рестрикции, в частности, попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, «Газпромнефть» и её глава Александр Дюков, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев.

В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представителей «Росатома».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что администрация действующего президента США Джо Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.