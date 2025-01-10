Харьков, Украина, 10 января, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Двоих детей, которые пострадали при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Харьковской области, госпитализировали в Москву. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские силы нанесли удар по автомобилю на освобождённой части территории Харьковской области 5 января. В результате пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

«В результате удара украинского дрона двухлетнюю Полину и 13-летнего Женю с тяжёлыми осколочными ранениями экстренно госпитализировали в Москву для дальнейшего лечения», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Женщина с осколочными ранениями и ещё двое детей продолжают лечение в белгородской больнице.

Ранее в этот же день, 10 января, украинские силы атаковали автомобиль и рейсовый автобус в Белгородской области с помощью беспилотников. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате агрессии со стороны ВСУ пострадали три человека, в том числе водитель автобуса.