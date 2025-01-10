На сайте НХЛ запустили счётчик голов Овечкина до рекорда Гретцки
Вашингтон, 10 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) запустила на своём сайте счётчик голов, оставшихся российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину до рекорда канадца Уэйна Гретцки.
При клике по счётчику можно перейти на страницу, посвящённую погоне Овечкина за рекордом. Там опубликованы материалы о хоккеисте и его статистика, есть календарь матчей «Вашингтона» и видео с голами форварда.
На сегодняшний день на счету Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894 гола.
Как сообщало ИА Регнум, 4 января Овечкин забил свой 872-й гол в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», сократив отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб.
2 января Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место в рейтинге занял канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Также Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.