Вашингтон, 10 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) запустила на своём сайте счётчик голов, оставшихся российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину до рекорда канадца Уэйна Гретцки.

David Zalubowski/AP/TASS Александр Овечкин

При клике по счётчику можно перейти на страницу, посвящённую погоне Овечкина за рекордом. Там опубликованы материалы о хоккеисте и его статистика, есть календарь матчей «Вашингтона» и видео с голами форварда.

На сегодняшний день на счету Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894 гола.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января Овечкин забил свой 872-й гол в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», сократив отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб.

2 января Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место в рейтинге занял канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Также Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.