Хабаровск, 10 января, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Участник программы развития управленческого резерва системы образования России Алексей Мокрушин назначен и. о. министра образования и науки Хабаровского края. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Центра знаний «Машук», реализующего программу совместно с ВШГУ Президентской академии.

Сергей Булкин/ТАСС Алексей Мокрушин (на переднем плане)

Сам он родом из Калуги. После окончания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского работал в городской школе № 7 учителем математики и информатики, а в 2016 г. стал директором школы № 25.

На новом посту он планирует в первую очередь изучить нюансы системы образования и науки региона для последующего принятия конкретных задач. Также в зоне его ответственности реализация новых нацпроектов.

«Важно отметить, что в Хабаровском крае качественно налажены процессы по развитию и модернизации системы образования, регион активно принимал участие в мерах поддержки нацпроектов. Поэтому одна из моих главных целей — сохранить имеющийся потенциал и сделать шаги для движения вперёд. Уверен, что многолетний опыт работы в школе поможет решить текущие вопросы, ведь я хорошо понимаю, как устроена система образования, причем у самого её основания, где происходят важнейшие процессы», — отметил Мокрушин.

Новый и. о. министра отметил, что программа кадрового резерва сыграла важную роль в его становлении в качестве управленца. Участие в программе представителей разных уровней образования позволяет обмениваться опытом и знаниями, стимулируя применять новые эффективные практики. Средоточие такого количества профессионалов на одной площадке является залогом качественного развития системы образования не только в конкретном регионе, но и на территории всей нашей страны, подчеркнул он.

По словам гендиректора Центра знаний «Машук» Антона Серикова, программа позволяет сформировать эффективную команду управленцев, готовых трудиться во всех регионах России на разных уровнях системы образования. Одной из ключевых задач самого центра является формирование управленческих команд и лидеров мнения в педагогической среде, подчеркнул он.

В свою очередь, директор ВШГУ Президентской академии Алексей Колесников добавил, что кадровая программа даёт специалистам уникальную возможность получить знания и навыки, необходимые для успешного управленца. Она включает широкий спектр активностей, благодаря которым полученные теоретические знания можно сразу применить на практике.

В ходе двух модулей участники программы работали над проектами, посвящёнными вопросам взаимодействия с родительским сообществом, развития директорского корпуса, модернизации воспитательной системы образования, кадровой образовательной политике. В перечень проектных направлений вошли и другие вопросы. Лучшие идеи предложенных решений участники представили на предзащите проектов экспертам.

Следующие три модуля пройдут в течение 2025 года. Участники посетят практические занятия и лекции от ведущих экспертов Минпросвещения РФ, руководителей образовательных учреждений, глав российских регионов, преподавателей и экспертов Президентской академии.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин подчеркнул, что образовательное пространство в России должно быть единым. Он добавил, что общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети», заключается в том, чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством.