Москва, 10 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. На станции «Текстильщики» московского метрополитена произошло обрушение части потолка над эскалатором. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По его информации, инцидент спровоцировал пассажир, который провёз крупногабаритный груз в виде длинной палки. Она упёрлась в потолок, что обернулось падением облицовочной панели на эскалатор.

«К счастью, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Ведётся проверка обстоятельств нарушения правил провоза багажа», — отмечается в публикации.

Ранее, 1 января, в Катаре, в пригороде Дохи — Люсейле, после новогоднего фейерверка и праздничного концерта у входа в метро образовалась давка, в результате которой пострадали десятки человек. Тогда все они устремились в метрополитен после праздничных мероприятий.