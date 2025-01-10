Минск, 10 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз и иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан, вступит в силу 11 января 2025 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Отмечается, что соглашение, подписанное 19 июня 2020 года, регулирует порядок пересечения границы государств — участников Договора о создании Союзного государства. Обе страны признают визы на въезд и пребывание на территории Белоруссии и России, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Попасть в Белоруссию и Россию можно через международные пункты пропуска, железнодорожные и воздушные пути, а также по путям автомобильного сообщения, перечисленным в приложении к Соглашению.

«В настоящее время Соглашением предусмотрено шесть таких участков: Юховичи — Долосцы (Опочка — Новополоцк), Езерище — Невель (Киев — Санкт-Петербург), Лиозно — Кругловка (Витебск — Смоленск), Редьки — Красная Горка (Минск — Москва), Звенчатка — Дубовичка (Бобруйск — Москва), Селище — Новозыбков (Гомель — Брянск). Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе МИД РФ также обозначили, что для граждан Украины предусмотрен особый порядок въезда на территорию России — через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Минске во Дворце независимости. По итогам переговоров они подписали договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. Затем лидеры двух стран провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.

18 ноября Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение через границу для граждан России и Белоруссии. Глава государства уточнил, что на личном опыте испытал и знает, как тесно общаются и взаимодействуют жители Белоруссии и соседней Смоленской области. Он отметил, что на границе часто образуется целая очередь из россиян.