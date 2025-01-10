Лондон, 10 января, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции против российских компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Об этом 10 января говорится в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства страны.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

«Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», двух российских нефтяных гигантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель такого шага — уменьшить возможности Москвы использовать прибыль компаний для наполнения бюджета России финансирования специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний. Под рестрикции попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, «Газпромнефть» и её глава Александр Дюков, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, «Ачимгаз», «Русгазбурения», «Лаявожнефтегаз», заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев. Также в список внесены несколько оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефти».

В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представителей «Росатома».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что администрация действующего президента США Джо Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.