Белгород, 10 января, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали автомобиль и рейсовый автобус в Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удар по автомобилю был нанесён в районе села Ясные Зори. Пострадали двое мужчин, один из которых является бойцом самообороны.

«У одного раненого — закрытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочное ранение шеи. Пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Кроме того, украинский дрон атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Ясные Зори, в результате чего пострадал водитель транспортного средства, а сам автобус получил повреждения.

«Бригада скорой транспортирует пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой также в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил Гладков.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Дополнительная информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

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