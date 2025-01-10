Курск, 10 января, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Минобороны РФ предоставило список из 158 населённых пунктов курского приграничья, в которых комиссии могут начать работу по обследованию разрушенных и повреждённых украинской армией домов. Об этом 10 января сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Начинают работу комиссии по оценке степени разрушения жилых домов в приграничных районах, пострадавших от атак и вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это касается тех населённых пунктов, которые не попали в список бескомиссионой выдачи сертификатов жителям», — написал он в Telegram-канале.

В муниципалитетах сообщили, что минимум в 16 из указанных Минобороны поселениях имеются пострадавшие от действий украинских войск жилища.

В состав комиссий войдут сотрудники районных администраций и сельских советов, сопровождать которых будут полицейские, а также минеры-взрывотехники.

Первые комиссии уже приступили к работе в Рыльском и Беловском районах. На опубликованных главой региона видео жители показывают свои разрушенные дома и квартиры.

У одного из мужчин жильё уничтожено полностью, устояли лишь некоторые стены. В некоторых квартирах по стенам пошли крупные трещины, обвалилась штукатурка и выпали деревянные оконные рамы.

Ранее Хинштейн подчеркнул, что со временем помощь будет оказана всем, чьи дома были повреждены или разрушены, так как российские военные продолжают продвигаться, выбивая ВСУ с территории региона. По его словам, постепенно Минобороны будет предоставлять новые населённые пункты.

По данным на 10 января, ВСУ за период боевых действий в Курской области потеряли до 50,6 тыс. военных, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль и другую технику.