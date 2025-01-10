Берлин, 10 января, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Потерявший управление танкер, на борту которого почти 100 тыс. т нефти, дрейфует в Балтийском море, у берегов немецкого острова Рюген. Об этом 10 января сообщила пресс-служба командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует в пятницу днём на малой скорости в прибрежных водах Балтийского моря, к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать. По имеющимся данным, танкер загружен примерно 99 тыс. т нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация экипажа не требуется. Командование взяло на себя руководство операцией. К танкеру отправились многоцелевое судно, аварийный буксир и команда для буксировки, а для получения дополнительной информации выслали самолёт.

В пресс-службе добавили, что угрозы утечки нефти с танкера нет. Решение о его транспортировке в один из немецких портов примут в ближайшее время.

По утверждению Bild, судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и направлялось в египетский Порт-Саид.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Произошла частичная утечка нефтепродуктов. В Краснодарском крае и Крыму проходят работы по уборке акватории и побережья, в них участвуют в том числе волонтёры.

9 января глава МЧС Александр Куренков заявил, что на Кубани основной объём мазута собран. Повторные локальные выбросы нефтепродуктов происходят в результате сильного ветра и нагонной волны.