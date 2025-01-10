Штат Нью-Йорк, США, 10 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке назначил избранному американскому президенту Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге документов. Об этом 10 января сообщил телеканал CNN.

Brendan McDermid/POOL/EPA/ТАСС

Таким образом, политик избежит тюремного заключения, штрафа или условного срока и других ограничений, которые могли бы повлиять на его возвращение в Белый дом.

При этом формальная судимость у Трампа сохранится. Судья Хуан Мерчан подчеркнул, что решение принято, так как экстраординарным является непосредственно пост президента, а не тот, кто его занимает.

«Этот судья не должен был заниматься этим делом. <…> Это ещё далеко не конец», — заявил республиканец, участвуя в заседании суда по видеосвязи.

Защита избранного президента намерена обжаловать приговор.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая прошлого года жюри присяжных в суде Нью-Йорк признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовой документации компании Trump Organization. Документы якобы были подделаны из-за выплат двум женщинам, в том числе бывшей порноактрисе Шторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.

Решение судьи в Нью-Йорке назначить ему вынесение приговора Трамп в январе назвал незаконной политической атакой и фарсом. Он заявил, что подобное противоречит Конституции США и может привести к концу президентства в том виде, в котором мы его знаем. Ранее он призывал прекратить дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.