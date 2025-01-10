Москва, 10 января, 2025, 18:15 — ИА Регнум. В Совете Федерации предложили замораживать счета и имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Соответствующий законопроект подготовил первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Отмечается, что изменения собираются внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Из текста законопроекта следует, что решения о блокировке имущества будет принимать соответствующий межведомственный координационный орган при наличии «достаточных оснований».

«Расширение полномочий межведомственного координационного органа позволит оперативно замораживать финансовые и материальные ресурсы, которые могут быть использованы для подготовки диверсий», — сообщил Шендерюк-Жидков в беседе с ТАСС 10 января.

Он отметил, что это решение устранит пробел в законодательстве, по которому такие ограничения применяются только при борьбе с финансированием терроризма.

Как передавало ИА Регнум, с 30 декабря 2024 года в России начали действовать новые меры по противодействию отмыванию денег. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы получат право требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Их обязали также сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы без открытия счёта. Отмечается, что закон был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы переводов с применением упрощённой идентификации.