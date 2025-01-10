Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области
Курск, 10 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться в Курской области, предоставляя новые возможности для работ по обследованию повреждённых от действий украинской армии домов. Об этом 10 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Рассчитываю на то, что Министерство обороны будет далее предоставлять нам новые населённые пункты. Слава богу, наши вооружённые силы продолжают теснить ВСУ», — подчеркнул он в своём выступлении, опубликованном в Telegram-канале.
Хинштейн анонсировал начало работ комиссий по оценке степени разрушения жилых домов в приграничных районах, не включённых в список бескомиссионой выдачи сертификатов жителям. Минобороны уже предоставило первый список из 158 поселений. Муниципалитеты уже отчитались, что минимум в 16 из них есть пострадавшие от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) дома.
Хинштейн также призвал не волноваться тех, чей населённый пункт пока не попал в список. Благодаря действиям ВС России постепенно процесс будет продолжаться. Никто из жителей приграничья не останется один на один со своей бедой и получит помощь, заключил он.
Как передавало ИА Регнум, украинские формирования 5 января предприняли попытку контратаки в направлении села Большого Солдатского в Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника у хутора Бердин. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак спустя четыре дня сообщил, что у хутора Бердин в плен бойцам российской группировки войск «Север» сдались 26 украинских военных.
По данным на 10 января, ВСУ за период боевых действий в Курской области потеряли до 50,6 тыс. военных, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль и другую технику.