Курск, 10 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться в Курской области, предоставляя новые возможности для работ по обследованию повреждённых от действий украинской армии домов. Об этом 10 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Рассчитываю на то, что Министерство обороны будет далее предоставлять нам новые населённые пункты. Слава богу, наши вооружённые силы продолжают теснить ВСУ», — подчеркнул он в своём выступлении, опубликованном в Telegram-канале.

Хинштейн анонсировал начало работ комиссий по оценке степени разрушения жилых домов в приграничных районах, не включённых в список бескомиссионой выдачи сертификатов жителям. Минобороны уже предоставило первый список из 158 поселений. Муниципалитеты уже отчитались, что минимум в 16 из них есть пострадавшие от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) дома.

Хинштейн также призвал не волноваться тех, чей населённый пункт пока не попал в список. Благодаря действиям ВС России постепенно процесс будет продолжаться. Никто из жителей приграничья не останется один на один со своей бедой и получит помощь, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования 5 января предприняли попытку контратаки в направлении села Большого Солдатского в Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника у хутора Бердин. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак спустя четыре дня сообщил, что у хутора Бердин в плен бойцам российской группировки войск «Север» сдались 26 украинских военных.

По данным на 10 января, ВСУ за период боевых действий в Курской области потеряли до 50,6 тыс. военных, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль и другую технику.