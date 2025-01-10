Каракас, 10 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации, в ходе которой Мадуро принёс присягу, прошла 10 января в Федеральном законодательном дворце в Каракасе.

MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TASS Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Мадуро будет занимать пост президента Венесуэлы до 2031 года. С победой на выборах его поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Ряд стран, включая США, не признали переизбрание Мадуро на третий срок.

В преддверии инаугурации Мадуро призвал венесуэльцев присягнуть вместе с ним на верность Боливарианской Республике. Он заявил о необходимости выступить за независимость и суверенитет, занять «чёткую позицию против иностранного, империалистического интервенционизма».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940618" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля 2024 года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал Мадуро. За него отдали голоса 51,95% избирателей. Его политический оппонент Эдмундо Гонсалес получил 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах. В стране начались протестные акции и столкновения с силовиками, было задержано более 2 тыс. человек.

В ноябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль резко отреагировал на утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что на президентских выборах в стране победил оппозиционер Гонсалес. Он посоветовал Блинкену, покидающему пост госсекретаря, поразмышлять о неудачах, приступить к написанию мемуаров и «избавиться от имперских и колониальных комплексов».

С ноября 2024 года в Венесуэле были арестованы более 100 иностранных наёмников из 25 стран, в том числе из США, Украины и Колумбии, которые планировали теракты и массовые беспорядки.