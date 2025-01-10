Осло, 10 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе с иронией уточнил, будут ли американские спортсмены отстранены от турниров по примеру России, если Гренландия войдет в состав США.

Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press Зигфрид Мазе

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Текст специалист разместил на скриншоте с новостью о планах избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря прошлого года Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

7 января американский политик вновь повторил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Позднее Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.