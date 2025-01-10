Вашингтон, 10 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что у него с экс-главой Белого дома Бараком Обамой может быть взаимная симпатия. Об этом 10 января сообщил телеканал NBC News.

AP/TASS/Ben Curtis

Журналист спросил избранного американского лидера о ставшем вирусным в интернете видео, где политики разговаривают во время похорон 39-го президента США Джимми Картера. Трамп ответил на это, что он не знал, как дружелюбно выглядела его беседа с Обамой.

«Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. У нас немного разные взгляды, верно? Мы просто поладили. Я поладил почти со всеми», — заявил избранный глава Белого дома.

Трамп и Обама являются убеждёнными политические оппонентами и часто критиковали друг друга. При этом республиканец неоднократно выступал с заявлениями, что представитель Демпартии родился не в США (поэтому он не может быть главой этого государства).

Как сообщало ИА Регнум, церемония прощания с Картером состоялась в Вашингтоне 9 января. Действующий президент США Джо Байден уснул во время неё. На мероприятии также присутствовали экс-главы Белого дома Билл Клинтон и Джордж Буш — младший.

Картер скончался 29 декабря на 101-м году жизни и перед этим провёл в хосписе почти два года. По распоряжению Байдена флаги США должны быть приспущены из-за национального траура в связи со смертью 39-го президента страны в течение 30 дней и останутся приспущенными и во время инаугурации Трампа. Последний заявил, что этому будут рады демократы.