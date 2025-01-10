Исламабад, 10 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Международные «Пакистанские авиалинии» (PIA) анонсировали запуск прямых полётов из Исламабада в Париж с неоднозначным изображением. Пост был опубликован 10 января на странице компании в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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На опубликованном фото изображён самолёт, который направляется в сторону Эйфелевой башни. Подпись на изображении гласит: «Париж, сегодня мы прилетим».

В комментариях у некоторых пользователей возникли вопросы о том, почему опубликованное промо полётов напоминает теракт 11 сентября 2001 года. Подписчики также посоветовали авиакомпании уволить дизайнера, который создал изображение.

Скриншот страницы в соцсети авиакомпании «Пакистанские авиалинии»

Ранее в 1979 году PIA уже делала рекламу с самолётом на фоне башен-близнецов.

На данный момент PIA является единственным авиаперевозчиком, предлагающим прямой маршрут из Пакистана в страны Европейского союза.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2020 года самолёт PIA потерпел крушение близ Карачи, в результате чего погибло 97 пассажиров и членов экипажа.

В июле 2020 года расследование выявило факт жульничества на лётных экзаменах у трети пилотов PIA. Министерство транспорта США запретило полеты «Пакистанских международных авиалиний» в Соединенные Штаты, такой же запрет Европейского агентства безопасности полётов (EASA) на путешествия в страны ЕС действовал до недавнего времени.