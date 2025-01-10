Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Российский певец Алексей Воробьёв сообщил, что вместе со своим корги Моцартом вернулся в дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара.

Кадр из видео Алексей Воробьёв

«В этой части города пожары были потушены. Мы с Моцартом смогли вернуться. Сейчас эта часть Лос-Анджелеса вне опасности, но электричества в домах по-прежнему нет», — рассказал он на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Воробьёв также поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал.

«Я сейчас прочитал, что обо мне беспокоятся даже в Госдуме. Это неожиданно и очень приятно. Я, безусловно, воспользуюсь их советом. В следующий раз, уезжая из Москвы на заслуженные новогодние каникулы, буду выбирать место попрохладнее», — заявил он.

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Как передавало ИА Регнум, Воробьёва эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров. Перед эвакуацией артист опубликовал фотографию, на которой виден дым и разгорающийся пожар. Эту ситуацию он назвал «абсолютной катастрофой». 36-летний певец сообщил, что имущество спасти не удалось, однако с ним его пёс по кличке Моцарт. Сначала артист уехал в сторону пляжа, а затем добрался до отеля.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв призвал Воробьёва вернуться в Россию. Он пояснил, что самое время возвращаться в Москву, поскольку «дома — безопаснее».

В Калифорнии четвёртый день бушуют сильные лесные пожары. В Лос-Анджелесе горят несколько районов. Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер, постоянно возникают новые очаги. Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Сильно пострадал Голливуд. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 10 человек.