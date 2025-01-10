Киев, 10 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Украинские власти пока не намерены останавливать транзит российской нефти через контролируемую ими территорию в страны Европы, так как это может привести к крупным санкциям. Об этом 10 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Руслан Шамуков/ТАСС

«Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идёт речь, а о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС», — процитировал его слова украинский телеканал «Эспрессо».

Шмыгаль отметил, что транзит нефти из России через контролируемую Киевом территорию соответствует условиям шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, где имеется возможность поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

По словам украинского премьера, нарушение международных обязательств Киева может стать основанием для привлечения Украины к ответственности за прекращение надёжного и бесперебойного транзита нефти.

«Это будет соответствующий международный арбитраж. Сумму будут выставлять и высчитывать страны, которые несут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то крупные санкции, большие средства», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила о прекращении поставок российского природного газ в страны Европы через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Речь идёт о двух документах, срок действия которых истёк.

Это соглашение между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» об организации транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашение о взаимодействии между операторами газотранспортных систем двух стран. Оба договора подписали 30 декабря 2019 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Киеву, если не будет решён вопрос с транзитом российского газа. Он пояснил, что готов наложить вето на решение ЕС направить Украине ещё 50 млрд евро в качестве помощи.