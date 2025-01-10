Калининград, 10 января, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде, заявил, что тот забыл уроки истории.

РИА Новости/Виталий Невар

Ранее Науседа заявил, что Калининград якобы является частью «Малой Литвы» и должен быть переименован в Караляучус. По его словам, исконные жители Малой Литвы давно исчезли, тем не менее последние следы литовской культуры там необходимо сохранить.

«В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы, родившегося в СССР 60 лет назад в советском городе Клайпеде. В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город. Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался или забыл уроки истории, или его дезинформировали. Кто их там знает», — написал Беспрозванных в Telegram-канале.

Он добавил, что российский народ ценит и сохраняет историю, пока в Литве воюют с памятниками советским воинам.

«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе великой России», — указал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Науседу «картонной дурилкой» из-за его слов о Калининграде и призвала его учить историю. Она напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс по решению Иосифа Сталина, который в 1939 году передал Литовской Республике город Вильно и Виленскую область, а крупнейший литовский порт на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду благодаря заслугам Красной армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Литва является недружественным, враждебно настроенным к России государством, имеющим территориальные притязания.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал провокацией слова Науседы о «литовском» Калининграде. Он отметил, что никаких шагов со стороны Вильнюса не будет, Литва вряд ли пойдёт на осложнения, опасаясь «серьёзных последствий».