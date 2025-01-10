Набережные Челны, Татарстан, 10 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В детском саду в Набережных Челнах одного из воспитанников футбольной секции сверстники по указанию тренера избили ногами. Об этом сообщил РЕН ТВ.

кадр из видео

Инцидент произошёл в детском саду «Колокольчик» в октябре прошлого года. Однако 10 января видео избиения попало в интернет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940609" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Малолетние дети ногами избили своего сверстника в футбольной секции в Набережных Челнах

Во время занятий между сидевшими на скамейке детьми завязалась потасовка. Один из мальчиков оказался на полу. Подошедший тренер что-то сказал воспитанникам, сопровождая слова жестами. После этого дети всей толпой начали пинать лежащего. Затем тренер подал сигнал свистком, и толпа расступилась.

Ребёнок поднялся и попытался дать сдачи двоим мальчикам. Но на него уже никто не обращал внимания.

Комментировавшая эту сцену женщина отметила, что удары наносили в том числе по голове.

По информации телеканала, тренер за что-то наказал ребёнка. Мальчик «избежал травм», но с тех пор боится тренировок.

Как рассказала пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова, в детском саду индивидуальный предприниматель арендовал помещения и проводил в его стенах платные занятия. После инцидента с избиением администрация детсада расторгла с ним договор аренды и занятий больше не было. По словам Мухаметзяновой, конфликт между родителями и руководителем клуба был решен.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января в спортивной школе Владимира тренер по художественной гимнастике избила воспитанницу. Девочка пришла домой с синяками на лице. Ребёнок рассказал, что тренер на занятиях сильно ругалась, затем заломила ей за спину руку и провезла лицом по полу. После этого она толкнула девочку в стену, и та ударилась виском.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Выяснилось, что такие случаи у тренера уже были. Как сообщил юрист Владислав Луньков, тренер пытается оказать давление на свидетелей.