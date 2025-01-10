Киев, 10 января, 2025, 16:34 — ИА Регнум. В ряды украинской армии после смягчения наказание за дезертирство вернулись всего 7 тыс. военных, ранее самовольно покинувших службу. Об этом сообщило 10 января украинское издание «Страна. ua».

По данным украинского государственного бюро расследований, 7 тыс. военных вернулись в ВСУ, 4 396 вернувшихся уже официально восстановлены на военной службе.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре член Верховной рады Анна Скороход заявила о значительном увеличении числа дезертиров в ВСУ. По её оценке, проблема приобрела сумасшедшие масштабы.

В конце ноября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военным, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, без каких-либо последствий вернуться и продолжить службу. Закон действовал до 1 января 2025 года. Позднее срок его действия продлили до 1 марта.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков 5 января заявил, что в ВСУ каждый десятый военный стал дезертиром за время военного положения. По его прогнозу, число дезертиров будет расти в арифметической прогрессии.

Офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив 9 января заявила, что украинские территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) с начала СВО подали в розыск более чем на 500 тыс. военнообязанных, подозреваемых в уклонении от службы.