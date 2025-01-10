Москва, 10 января, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Блогер Михаил Вербицкий, призывавший к ударам по России, внесён в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.

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«Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969 г. р., г. Москва», — говорится в перечне.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года против Вербицкого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Сейчас он находится за пределами России.

Вербицкий ранее призывал к ударам по России, выступал с критикой СВО и выражал сомнения в официальной версии по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».