Курск, 10 января, 2025, 15:52 — ИА Регнум. В Курске проверят обеспечение безопасности во всех школах после того, как в одну из них ворвался подросток с молотком. Об этом 10 января сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Telegram/Александр Хинштейн

«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займёмся детально и скрупулёзно», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что также будет проведена проверка работы частной охранной организации.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и, несмотря на преследование охранником, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери.

Покидая здание, он оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Школьника оперативно задержали, с ним работают специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее подросток заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. По данным Telegram-канала SHOT, школьник накануне нападения расстался со своей девушкой.