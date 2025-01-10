Вашингтон, 10 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Певица Тейлор Свифт была названа лучшей исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard.

Global Look Press/Darryl Dyck/Keystone Press Agency

Топ-лист составлялся на основе двух показателей. Billboard Hot 100 выбирал самые популярные песни, а Billboard 200 — альбомы. Учитывались данные с начала 2000 года до конца 2024-года.

При этом Свифт, исполняющая песни в стиле кантри, впервые попала в чарты 1 июля 2006 года с дебютным синглом Tim McGraw. Впоследствии 14 альбомов артистки лидировали в Billboard 200 и 12 песен — в Hot 100.

В песенном чарте от 5 ноября 2022 года Свифт стала первой артисткой, занявшей каждую из 10 лучших позиций. Тогда звучали композиции из альбома Midnights. Подобное достижение она повторила в топе от 4 мая 2024 года с песнями альбома The Tortured Poets Department.

Второе место журнал отдал рэперу Дрейку, который в течение первой четверти века занимал первые места в чартах с 13 альбомами и песнями. В 2021 году он стал первым артистом со времен The Beatles в 1964 году, который вошёл в пятёрку лучших песен за одну неделю.

Третьей стала певица Рианна. Она попадала в чарты с 2005 года. В результате на её счету два первых места у альбомов и 14 у песен.

Также в десятку самых успешных исполнителей вошли Post Malone, Эминем, The Weeknd, Бейонсе, Джастин Бибер, Бруно Марс и Ашер.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прошлого года Politico написало о намерении членов Демократической партии США использовать концерты Свифт как площадку для предвыборной агитации во Флориде. Утверждалось, что так они намеревались укрепить своё положение в штате, который уже долгие годы стабильно голосует за республиканцев.

В том же месяце The Wall Street Journal сообщала, что сторонники тогда ещё лишь кандидата в президенты США Дональда Трампа назвали Свифт агентом ЦРУ. Причиной послужили активные выступления певицы против его возможного президентства начиная с 2020 года.

В преддверии самих выборов певица, поддерживающая демократов, обещала покинуть США ещё до оглашения результатов, чтобы подстегнуть своих сторонников активнее заполнять бюллетени. В результате она, как и ряд других звёзд, не покинула страну.