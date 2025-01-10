Вашингтон, 10 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В случае возможной попытки Вашингтона присоединить к США Гренландию военным путём — сценарий, который допустил избранный американский президент Дональд Трамп, — Дании нечем будет ответить на это, потому что большую часть своего оружия и военной техники она отправила Украине. Об этом 10 января написала газета Politico.

Global Look Press/Francis Joseph Dean/Dean Picture

Отмечается, что США больше всех в мире тратят на оборонные расходы (948 млрд долларов в 2023 году) и в их армии насчитывается 1,3 млн военных, часть из которых находится в Гренландии. При этом Дания за этот же период потратила на оборону в 100 раз меньше (9,9 млрд долларов) и в её армии служат всего 17 тыс. человек.

По словам автора публикации, датские военные «недостаточно обучены и не имеют необходимого оснащения» для противостояния армии США, в то время как Копенгаген пожертвовал киевскому режиму большую часть своей тяжёлой военной техники, а также «значительно истощил» запасы вооружений передачей Киеву танков и артиллерии.

Как уточняется в статье, даже если бы Дания не передала своё оружие Украине, это мало бы помогло ей в случае вторжения в Гренландию американской армии.

«Действовать там можно только с воздуха или с моря. Вести наземные операции в Гренландии не имеет почти никакого смысла», — заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Соби Кристенсен.

Как сообщало ИА Регнум, избранный глава Белого дома в начале декабря заявлял, что США «абсолютно необходимо» получить во владение Гренландию. В ответ на это премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся, а власти Дании отвергли предложение Трампа.

Избранный президента США 7 января заявил, что Дания должна отдать Гренландию США якобы для защиты «свободного мира». Вместе с тем, он допустил использование военных и экономических средств для достижения этой цели.

Германия и Франция 9 декабря выразили беспокойство из-за заявлений Трампа об использовании силы для присоединения Гренландии к США. В правительстве ФРГ уточнили, что применение силы нарушит международные соглашения, включая Устав ООН. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил солидарность с позицией Берлина и отметил, что Евросоюз не позволит никому атаковать свои суверенные границы.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Арктику зоной национальных интересов России, уточнив, что вопрос о притязаниях избранного американского президента на Гренландию в большей степени затрагивает двусторонние отношения США с Данией. При этом он подчеркнул, что российская стороны заинтересована в сохранении мира и стабильности в этой зоне.