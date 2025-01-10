Вена, 10 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 10 января назначен на должность исполняющего обязанности канцлера. Об этом сообщили в канцелярии австрийского президента.

Darko Vojinovic/AP/TASS Александер Шалленберг

Президент Австрии Александер ван дер Беллен сегодня поручил Шалленбергу продолжить управление федеральной канцелярией и председательствовать во временном федеральном правительстве. Решение принято после отставки федерального канцлера Карла Нехаммера.

«Шалленберг останется на посту министра иностранных дел», — ссообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Австрии прошли парламентские выборы. Победу одержала выступающая против антироссийских санкций оппозиционная Австрийская партия свободы. Возглавляемая Нехаммером правящая Австрийская народная партия получила только четверть голосов.

Руководство партий пыталось сформировать правительтво. Из-за разногласий к консенсусу они не пришли. Не исключено, что в стране будут назначены новые выборы.

О решении уйти в отставку Нехаммер объявил 4 января на фоне провала переговоров о формировании коалиционного правительства с социал-демократами.

Ряд руководителей правящей Австрийской народной партии предложил выдвинуть на пост главы правительства экс-канцлера Себастьяна Курца.

Ван дер Беллен 5 января заявил, что новый канцлер приступит к своим обязанностям на следующей неделе — после 12 января. Более подробной информации президент Австрии не привёл.