Москва, 10 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Метапневмовирус представляет собой особую опасность для пожилых людей и младенцев. Об этом 10 января заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

Владимир Смирнов/ТАСС

По его словам, дети в возрасте до года могут получить осложнения в виде пневмонии. Также тяжело заболевание будет протекать у пенсионеров с хроническими заболеваниями.

«Специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», — процитировала Зверева «Парламентская газета».

Академик подчеркнул, что данный вирус среди ОРВИ, по разным оценкам, составляет от 0,1% до 1%. При этом заболевание не является чем-то новым, оно уже существовало и продолжит существовать, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, интернет-издание Independent 5 января написало, что власти КНР усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV). Отмечалось, что ситуация с распространением этой инфекции привела к переполненности больниц в стране и обеспокоенности общественности.

Глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов 6 января отметил, что вирус может вызывать бронхит и пневмонию. По его словам, инфекцию открыли в начале 2000-х годов, вирус активно не мутирует и считается достаточно стабильным, не имеющим большого количества штаммов.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ИА Регнум пояснил, что взрывного распространения ранее у этого вируса не было, поэтому в будущем вероятность эпидемии также маловероятна. Вакцины от инфекции на данный момент нет, уточнил вирусолог. На его взгляд, ситуация складывается так, что её разработка может и не потребоваться.